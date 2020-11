Pflegetags-Präsident fordert Corona-Notfallmodus für überlastete Kliniken

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Mitarbeiter im Pflegebereich in Bayern befinden sich nach Angaben des Verbands der Pflegenden wegen der Corona-Krise seit Monaten in ununterbrochenem Ausnahmezustand. Präsident Sigl-Lehner hat im BR gesagt, zwölf Stunden unter den jetzigen Bedingungen zu arbeiten, mache krank. Die Bevölkerung müsse sich dringend an die einfachen Masken- und Abstands-Regeln halten, damit die Infektionszahlen nach unten gehen. Sonst drohe das gesamte Sytem zu kollabieren, so Sigl-Lehner im Vorfeld des Deutschen Pflegetages, der in diesen Minuten als Online-Veranstaltung beginnt. - Pflegetags-Präsident Wagner fordert, Krankenhäuser in Ballungsgebieten in den Corona-Notfallmodus zu schicken und nicht unbedingt notwendige Eingriffe zu verschieben. Gesundheitsminister Spahn müsse hier für Entlastung und Stabilität zu sorgen, sagte Wagner in einem Interview.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 09:00 Uhr