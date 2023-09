Pflegetag diskutiert über Fachkräftemangel

Berlin: Der Pflege in Deutschland drohen aus Sicht von Fachverbänden weitere Verschlechterungen. Während sich die Personalkrise verschärfe, sinke die Versorgungsqualität, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch der "Rheinischen Post". Vor Beginn des Deutschen Pflegetags warnte er, dass es an stationären Pflegeplätzen und ambulanten Angeboten fehle - bei gleichzeitiger Kostenexplosion. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb bessere Arbeitsbedingungen. Nicht nur gute Löhne, sondern auch mehr Befugnisse könnten den Pflegeberuf attraktiver machen. Zum Auftakt des Fach-Treffens, das heute und morgen in Berlin stattfindet, wird auch Gesundheitsminister Lauterbach erwartet. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sind aktuell rund 35.000 Stellen in der Pflege nicht besetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 07:00 Uhr