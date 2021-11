Pflegerat spricht von 200.000 fehlenden Stellen

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Der Deutsche Pflegerat hat die Politik aufgerufen, bessere Rahmenbedingungen für das Pflegepersonal zu schaffen. Nach den Worten von Vizepräsidentin Irene Maier ist die jetzige Flucht von Pflegern nicht darauf zurückzuführen, dass sie ihren Beruf nicht lieben, sondern darauf, dass sie kein Vertrauen mehr in die Zusagen der Regierung haben. Aktuell fehlten in Deutschland mehr als 200.000 Stellen in der Pflege, so Maier. Die Impfskepsis der Berufsgruppe führt sie auf mangelnde Aufklärung zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 12:00 Uhr