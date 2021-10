Pflegerat fordert neue Konzepte und mehr Geld für die Branche

Nachrichtenarchiv - 13.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Pflegerat fordert von der künftigen Bundesregierung grundlegend neue Ideen, um die Pflege zukunftsfähig zu machen. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, hat dem BR gesagt, wenn die Politik jetzt nicht das Ruder rumreiße, dann blute die gesamte Branche aus. Nach ihren Worten werden in den kommenden zehn Jahren bis zu 500.000 Mitarbeiter fehlen, bei mehr als fünf Millionen Pflegebedürftigen. Aus dieser "Abwärtsspirale", so Vogler, werde man nicht mehr rauskommen. Es müsse jetzt darum gehen, Mitarbeiter in der Pflege zu halten und neue zu gewinnen: Das geht laut Vogler nur über mehr Personal und vor allem über mehr Geld.

