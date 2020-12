Pflegende Angehörige erhalten bald kostenlose FFP2-Masken

Das Wetter: Meist windig und regnerisch

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist regnerisch und windig. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. An Heiligabend weiter windig und zeitweise Regen, im Laufe der Nacht zunehmend Schnee bis in tiefe Lagen. Die weiteren Aussichten: Am ersten Weihnachtstag vor allem in Teilen Südbayerns und im Mittelgebirgsraum noch zeitweise etwas Schnee. Am zweiten Weihnachtstag meist trocken. Tiefstwerte in den Nächten +2 bis -5 Grad; Höchstwerte an Heiligabend bis 9 Grad, danach etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2020 20:00 Uhr