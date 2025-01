Pflegekräfte beklagen unhaltbare Zustände in britischen Kliniken

London: In den chronisch überlasteten Kliniken sterben die Patienten einem Bericht zufolge mittlerweile auf den Fluren. Die Erfahrungen von über 5000 Pflegekräften im Vereinigten Königreich zeigten einen verheerenden Zusammenbruch der Pflegestandards, heißt es in dem Papier, das auf einer Befragung von Pflegepersonal der Gewerkschaft "Royal College of Nursing" beruht. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie täglich an ungeeigneten Orten Pflege leisten, etwa in Fluren oder auf Parkplätzen.

