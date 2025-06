"Pflegefinder" in Bayern wird immer häufiger genutzt

München: Der "Pflegefinder Bayern" wird immer stärker genutzt. Gesundheitsministerin Gerlach hat auf das einzigartige Angebot im Freistaat hingewiesen. Es hilft bei der Suche nach einem freien ambulanten oder stationären Pflegeplatz, wenn Menschen zu Hause nicht mehr alleine zurechtkommen, pflegende Angehörige Unterstützung brauchen oder Beratung benötigt wird. Das spare eine Menge Zeit und Nerven im Alltag, sagte Gerlach. Mittlerweile sind laut der CSU-Politikerin fast 1.450 Menschen angemeldet. Zudem kämen immer mehr Anbieter von Pflegeangeboten in Bayern neu hinzu. Der "Pflegefinder Bayern" ist am 1. Januar 2024 unter www.pflegefinder.bayern.de an den Start gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 13:00 Uhr