Pflegebranche kritisiert schlechte Bezahlung und fehlende Tests

Nachrichtenarchiv - 12.05.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Aus Anlass des internationalen Pflegetags fordert die Vereinigung der Pflegenden in Bayern mehr Anerkennung für die Branche - auch bei der Bezahlung. Der jetzt gewährte Corona-Bonus sei nur ein Signal, so Präsident Sigl-Lehner im B5-Thema des Tages. Auch der für die Branche bundesweit vereinbarte Mindestlohn sei immer noch völlig unzureichend. Sigl-Lehner sagte, die Gesellschaft müsse sich die Frage stellen, was ihr gute Pflege wert sei. Darüber hinaus fühlen sich die Beschäftigten in der Corona-Krise unsicher. Nötig sind nach Auffassung des Verbandes Reihentests für die Beschäftigten in den Heimen. Nur dann gebe es mehr Sicherheit - für die Bewohner und Patienten, aber auch für die Pflegekräfte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.05.2020 09:15 Uhr