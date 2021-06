Pflegebevollmächtigter Westerfellhaus spricht sich gegen schnelles Ende der Maskenpflicht aus

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über ein Ende der Maskenpflicht warnt der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, vor einer übereilten Aufhebung der Corona-Maßnahmen in Betreuungseinrichtungen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat er gesagt, wenn wir jetzt die Bremse ganz loslassen, kann es sein, dass wir wieder von der Straße in Richtung Normalität abkommen. Zur Begründung verwies Westerfellhaus darauf, dass noch nicht alle Pflegekräfte, Bewohner und Besucher geimpft seien. Lockerungen in Pflegeeinrichtungen, wie etwa die Aufhebung der Maskenpflicht müssten daher mit Augenmaß erfolgen. Auch Unionsfraktionsvize Stracke und die Grünen-Gesundheitsexpertin Schulz-Asche warnten vor einem schnellen Aussetzen der Maskenpflicht. Bundesjustizministerin Lambrecht hatte am Wochenende darauf verwiesen, dass die Länder laufend prüfen müssten, ob und wo die Regelung noch verhältnismäßig ist. Die Frage wird heute das bayerische Kabinett beschäftigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 06:00 Uhr