Pflegebevollmächtigter: Heimbewohner sollen selbst über Besuch entscheiden

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen zur weiteren Corona-Politik hat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, eindringlich gemahnt, weiterhin Besuche in den Pflegeeinrichtungen zuzulassen. Der Passauer Neuen Presse sagte Westerfellhaus, man dürfe den älteren Menschen nicht die Fähigkeit absprechen, selbst ihre Prioritäten zu setzen. Sie müssten selbst entscheiden, ob sie Besuch empfangen oder nicht. Auch müsse man das immense Leid derer sehen, die in der Isolation leben und von ihren Angehörigen getrennt sind, so der Pflegebeauftragte. Ausreichend medizinische Schutzausrüstung sei mittlerweile vorhanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 09:00 Uhr