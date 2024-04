Pflegebevollmächtigte fordert mehr Beteiligung der Länder an Kosten

Berlin: In der Politik ist eine neue Diskussion über die Finanzierung der Pflege ausgebrochen. Nach Überlegungen der DAK zu Beitragssatzerhöhungen kommt aus der Opposition heftige Kritik: CDU-Gesundheitspolitiker Sorge sagte, die Ampel fahre die Pflege sehenden Auges gegen die Wand. Er forderte eine tiefgreifende Finanzierungsreform. Die AfD wiederum kritisierte zu viel Bürokratie in der Pflege. Zur Stabilisierung schlägt die Linke vor, vor allem höhere Einkommensklassen stärker in der Pflicht zu nehmen. Die FDP hingegen will keine höheren Sätze und stattdessen die private Vorsorge stärken. Mehr Unterstützung von den Ländern fordert die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Moll. Nach ihren Worten kommen viele ihrer Pflicht nicht nach. Die Länder seien aber für Investitionen zuständig etwa für die Erhaltung der Gebäude.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 09:00 Uhr