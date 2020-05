Pflegebeautragter will für Heime Besuchszonen mit Infektionsschutz

Karliczek warnt vor Überbietungswettbewerb bei Kita-Öffnungen

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek hat vor einem Überbietungswettbewerb bei der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas gewarnt. Alle würden sich die Rückkehr zur Normalität wünschen, aber der Gesundheitsschutz müsse weiter an erster Stelle stehen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Über die Wiederöffnung entscheiden die Bundesländer selbst - so sind in Sachsen Grundschulen und Kindergärten seit Wochenbeginn wieder geöffnet. In Nordrhein-Westfalen sollen ab 8. Juni alle Kinder wieder in Kitas und Tagespflege zurückkehren können - in einem eingeschränkten Regelbetrieb. In Bayern dürfen ab Montag alle Vorschulkinder wieder in den Kindergarten. Nach den Pfingstferien sollen alle Schüler im Freistaat wieder in geteilten Klassen Präsenzunterricht bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2020 07:00 Uhr