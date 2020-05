Pflegebeauftragter fordert Besuchsräume mit Infektionsschutz als Standard in Pflegeheimen

Nachrichtenarchiv - 21.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, fordert neue Standards bei den Besuchsmöglichkeiten in Pflegeheimen. In der "Rheinischen Post" nannte er als Beispiel spezielle Besuchszonen, in denen sich Bewohner und Angehörige durch eine Scheibe getrennt sehen können. So sollen Besuche auch in Zeiten von Infektionswellen und Pandemien möglich sein. Westerfellhaus sagte, der Schutz der Pflegebedürftigen vor Infektionen dürfe nicht dazu führen, dass die Menschen vereinsamen. Zu Beginn der Corona-Krise konnten Heimbewohner wochenlang keinen Besuch empfangen. Die Beschränkungen wurden erst Anfang Mai gelockert.

