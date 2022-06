Pflege-SOS behebt offenbar keine Pflegemissstände

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das staatliche Pflege SOS genügt offenbar nicht, um Missstände in der Pflege schnell zu beheben. Das haben Recherchen des BR zum Wohnstift Innblick in Niederbayern ergeben. Demnach hatten sich Mitarbeiter der Einrichtung im März an die anonyme Hotline gewandt, um auf gravierende Mängel hinzuweisen. Prüfer besuchten das Heim und bestätigten die Missstände. Weitere Prüfungen gab es erst im Mai. Wieder wurden laut BR-Recherche erhebliche Mängel gefunden. Die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler äußerte im BR Zweifel, dass sich durch das Pflege SOS Missstände verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2022 12:00 Uhr