Pfizer halbiert Auslieferungsziel für Covid-Impfstoff

Washington: Pfizer halbiert das Auslieferungsziel bei seinem Corona-Impfstoff in diesem Jahr. Als Grund nennt der US-Pharmakonzern unter anderem Probleme mit der Lieferkette. Der Ausbau dauere länger als angenommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens dem "Wall Street Journal". Außerdem hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als zunächst vorgesehen. Zuletzt hieß es bereits von Pfizer, man wolle 50 Millionen Dosen des Impfstoffs bis Ende des Jahres ausliefern - ursprünglich geplant war die doppelte Menge. In Kürze soll das Vakzin, das vom deutschen Unternehmen Biontech entwickelt worden ist, in Großbritannien verfügbar sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 06:00 Uhr