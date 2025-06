Pfingstreisende stehen in Bayern und Österreich stundenlang im Stau

Salzburg: Urlaubsreisende brauchen zum Start in die Pfingstferien stellenweise viel Geduld. In Österreich bildeten sich bis zu 50 Kilometer lange Staus. Betroffen ist vor allem die Tauern-Autobahn, aber auch auf der Brenner-Autobahn gibt es enorme Verzögerungen. Die Staus reichen zurück bis nach Bayern. Keine Probleme meldet dagegen der Münchner Flughafen. Laut einem Sprecher gab es an den Sicherheitskontrollen bislang nur wenige Minuten Wartezeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 14:00 Uhr