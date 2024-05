Pfingstferien beginnen in Bayern

München: Zu Beginn der Pfingstferien in Bayern müssen sich Reisende auf viel Verkehr, volle Züge und regen Betrieb an den Flughäfen einstellen. Weil auch in einigen anderen Bundesländern die Ferien beginnen, rechnet der ADAC mit zahlreichen Staus im Freistaat. Demnach dürfte es vor allem auf den Strecken Richtung Süden stocken. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, heute und am Pfingstmontag nur mit Sitzplatzreservierung in ICE- und Intercity-Zügen zu reisen. Der Münchner Flughafen erwartet allein am ersten Ferienwochenende etwa 350.000 Passagiere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 08:00 Uhr