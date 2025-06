Pfingsten macht laut Landesbischof Kopp "den Unterschied"

München: Zum heutigen Pfingstsonntag hat der evangelische Landesbischof Kopp das Pfingstfest als - so wörtlich - „Fest, das den Unterschied macht“ bezeichnet. Bei seiner Predigt in der Münchner Matthäuskirche sagte Kopp, es gehe auch im Leben darum, einen Unterschied zu machen. Es komme darauf an, herauszufinden, wie man dem Guten mehr Gewicht geben könne. - Die Regionalbischöfin Bornowski predigte in der Ansbacher Innenstadtkirche St. Gumbertus: Mit der Kraft des Heiligen Geistes habe Jesus den Jüngern an Pfingsten „einen Tröster, eine Seelsorgerin und Lehrerin“ an die Seite gestellt. Bis morgen feiern Christen auf der ganzen Welt Pfingsten. Dabei erinnern sie daran, dass Gott laut Bibel den Menschen den Heiligen Geist geschickt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2025 11:30 Uhr