Pfändertunnel ist diese Nacht gesperrt

Lindau: Der Pfändertunnel zwischen Lindau und Bregenz ist heute Nacht gesperrt - und zwar in beiden Richtungen von 19.00 Uhr bis morgen früh um 5 Uhr. Das hat die zuständige österreichische Autobahnbehörde Asfinag mitgeteilt. Der Verkehr wird über die Ortschaften am Bodensee bis zum Bregenzer Stadtgebiet umgeleitet. In dem Zeitraum üben etwa 250 Leute von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz Einsätze im Tunnel.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 13.11.2023 17:00 Uhr