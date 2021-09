Petition fordert Untersuchungsausschuss zum Fall Oury Jalloh

Das Wetter: Im Süden gewittrige Regenfälle, sonst vielfach klar

Das Wetter in Bayern: Im Süden teils gewittrige Regenfälle, die sich in der Nacht an die Alpen und in den Südosten zurückziehen - im Norden klart es zeitweise auf bei Tiefstwerten zwischen 8 und 13 Grad. In den kommenden Tagen ist es freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten - dazu meist trocken, nur am Sonntag sind Schauer möglich.

