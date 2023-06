Pestizidhersteller hielten offenbar Studien systematisch zurück

Meldungsarchiv - 01.06.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Führende Pflanzenschutzmittelhersteller wie Syngenta und Bayer haben bei der Zulassung von Pestiziden in mehreren Fällen relevante Studien bei den europäischen Behörden nicht vorgelegt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Stockholm University, die dem BR und dem Spiegel vorliegt. In den zurückgehaltenen Studien geht es darum, inwieweit Pestizidwirkstoffe das Gehirn schädigen können. Syngenta und Bayer schreiben auf BR-Anfrage, die Studien seien damals von den europäischen Behörden nicht angefordert worden. Man habe alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt, so die Unternehmen weiter. Die Behörden haben erst Jahre später von den zurückgehaltenen Studien erfahren und sie nachgefordert. In einigen Fällen haben die Studien zu einer Neubewertung der Stoffe beigetragen.

