Pestizidhersteller hielten offenbar Studien systematisch zurück

Wissenschaftler entdecken in Bamberg seltene Tierarten

Bamberg: In der oberfränkischen Stadt haben Wissenschaftler zwei seltene Tierarten entdeckt. Wie die Stadt am Abend mitteilte, sind Biologen bei Kartierungsarbeiten am Sonderlandeplatz Breitenau unter anderem auf Kreuzkröten gestoßen. Die Art sei in Deutschland nur verstreut verbreitet und vor allem in früheren Bergbaugebieten anzutreffen. Auch die seltene Winterlibelle ist in den flachen Gewässern in der Breitenau heimisch. Das Tier steht auf der Roten Liste und gilt in Bayern als stark gefährdet. Es wird mit elf Monaten deutlich älter als andere Libellenarten und überwintert als einziges seiner Gattung nicht als Larve oder Ei, sondern als flugfähiges Insekt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 07:00 Uhr