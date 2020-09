Pestizide verbreiten sich laut Studie sehr weit über die Luft

Erhebliche Behinderungen wegen Warnstreiks im ÖPNV

München: Die seit heute Früh andauernden Warnstreiks im Nahverkehr haben bayernweit zu großen Schwierigkeiten im Berufsverkehr geführt. U-Bahnen in München und Nürnberg fahren gar nicht, in der Landeshauptstadt verkehren lediglich vier Trambahnlinien im 20 Minuten Takt. Auch Busse in München fahren bestenfalls alle 20 Minuten, wie die Betreibergesellschaft MVG mitteilt. Die Warnstreiks in einem Dutzend Städten in Bayern sollen bis 18 Uhr andauern, in Nürnberg bis Betriebsschluss. In Augsburg ist der Nahverkehr nach BR-Informationen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Fahrgäste mit Abokarten können aber die städtischen Leihräder kostenlos nutzen. Gewerkschafter zeigten sich zufrieden mit dem bisherigen Streiktag. Die Teilnahmebereitschaft liege bei nahezu 100 Prozent, teilte Verdi mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 11:00 Uhr