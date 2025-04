Peru trauert um Literaturnobelpreis-Träger Vargas Llosa

Peru ruft nach Tod von Mario Vargas Llosa Staatstrauer aus: In dem Land wehen die Fahnen auf Halbmast. Bundespräsident Steinmeier würdigte den peruanisch-spanischen Schriftsteller als "Grandseigneur der lateinamerikanischen Literatur". Dieser habe als liberaler Vordenker für die Freiheit des Individuums und gegen die große Ungleichheit auf Erden gekämpft, schrieb Steinmeier an die Familie des verstorbenen Literaturnobelpreisträgers. Vargas Llosa war im Alter von 89 Jahren in Lima gestorben.

