Personalmangel bleibt Hemmschuh für Wirtschaft

Meldungsarchiv - 26.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Frankfurt am Main: Der Fachkräftemangel bremst weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das zeigt das aktuelle Fachkräftebarometer der staatlichen Bankengruppe KfW für das erste Halbjahr 2023. Demnach herrscht die größte Knappheit in der Dienstleistungsbranche. Regional ist besonders Ostdeutschland betroffen. Laut Barometer leiden außerdem große Unternehmen mehr als kleinere. Insgesamt haben mehr als 42 Prozent der befragten Unternehmen einen Mangel an Fachkräften beklagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2023 10:00 Uhr