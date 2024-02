Personalausweis: Ampel will Doktortitel streichen

Berlin: Die Bundesregierung will offenbar den Doktortitel vor dem Nachnamen in Personalausweisen und Reisepässen streichen. Nach einem Bericht der "Rheinischen Post" begründet die Ampelkoalition das mit internationalen Gepflogenheiten. Bei ausländischen Grenzbehörden würde der Doktortitel oft für die Anfangsbuchstaben des Familiennamens gehalten. Das führe zu Verzögerungen bei den Grenzkontrollen, heißt es in dem Bericht. Künftig sollen die Buchstaben "DR" für Doktor auf ein neues Datenfeld auf der Rückseite des Personalausweises und im Reisepass eingetragen werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 08:00 Uhr