Personal-Schlüssel in Bayerns Kitas verbessert

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 05:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Osnabrück: In Bayerns Kitas und Kindergärten gibt es mehr Erzieherinnen und Erzieher. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt betreut eine Person jetzt acht Kinder - vor sechs Jahren waren es noch neun. Auch in den Kitas hat sich der Personalschlüssel verbessert. Es gibt aber regionale Unterschiede: In Kulmbach in Oberfranken sind im Schnitt wesentlich mehr Kinder in einer Gruppe als in Kaufbeuren im Allgäu.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 25.08.2020 05:30 Uhr