Per Haftbefehl gesuchte Frau bei "Reichsbürger"-Treffen festgenommen

Wemding: Die Polizei hat Einzelheiten zur Razzia bei einem Reichsbürger-Treffen in Wemding im Landkreis Donau-Ries mitgeteilt, die sie gestern Abend durchgeführt hat. Eine 57-jährige Frau, gegen die zwei Haftbefehle vorlagen, sitzt nun in Arrest und soll heute noch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Ein 66-jähriger Mann hat eine Geldbuße bezahlt und durfte gehen. Am Nachmittag hatte ein Teilnehmer des Treffens einen Journalisten angegriffen und ihm die Kamera ins Gesicht geschlagen. Gegen ihn wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.11.2023 12:00 Uhr