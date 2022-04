Pentagon stockt Rüstungshilfen für Ukraine auf

Zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen laufen aus

Berlin: In den meisten Bundesländern läuft heute der Großteil der Corona-Beschränkungen aus - auch in Bayern. Es ist also der letzte Tag mit Zugangsbeschränkungen nur für Geimpfte und Genesene sowie einer breit angelegten Maskenpflicht in Innenräumen. Einzig in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sollen auch ab morgen noch strengere Auflagen gelten. Die beiden Länder nutzen die so genannte Hotspot-Regelung. Kritik an den weitgehenden Corona-Lockerungen kommt unter anderem von Patientenschützern und Ärztevertretern. Die meisten Großunternehmen in Deutschland halten an ihren Schutzmaßnahmen fest. Das zeigt eine Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den Dax40-Konzernen. Demnach geben die meisten Befragten an, dass ihre Mitarbeiter zunächst weiter eine Maske tragen müssten; meist nur in Innenräumen, wenn sie ihren eigenen Arbeitsplatz verlassen. In einigen Unternehmen wie BMW und VW besteht bei mangelndem Abstand auch auf dem Außengelände eine Maskenpflicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2022 05:00 Uhr