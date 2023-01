Kurzmeldung ein/ausklappen Pentagon bestätigt Ausbildung von Ukrainern an US-Panzern in Grafenwöhr

Washington: Die USA werden auf ihrem Truppenübungsplatz im oberpfälzischen Grafenwöhr ukrainische Soldaten an Bradley-Schützenpanzern ausbilden. Entsprechende Überlegungen hat das Verteidigungsministerium in Washington jetzt bestätigt. Die US-Regierung hatte vergangene Woche angekündigt, neben Patriot-Luftabwehrraketen auch 50 Bradleys bereitzustellen. Diese würden in den kommenden Wochen in der Ukraine ankommen, so ein Pentagon-Sprecher. Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. Damit könne die Ukraine mehr gegen russische Kampfpanzer ausrichten, sagte der Pentagon-Sprecher. Auch Frankreich und Deutschland haben Panzerlieferungen an Kiew in Aussicht gestellt.

