Pentagon beginnt Untersuchung in Signal-Chat-Affäre

Washington: Das Pentagon prüft die Rolle von US-Verteidigungsminister Hegseth in der sogenannten Signal-Affäre. Der Generalinspekteur im Ministerium, Stebbins, kündigte eine interne Untersuchung an. Hegseth und andere hochrangige Mitglieder der Regierung hatten sich in dem Messengerdienst über einen Militärschlag auf die Huthi-Miliz im Jemen ausgetauscht, während ein versehentlich eingeladener Journalist mitlesen konnte. Signal ist nicht Teil des sicheren Kommunikationsnetzwerks des Verteidigungsministeriums. Während die oppositionellen Demokraten von einer schweren Sicherheitspanne sprachen, spielte die Regierung den Fall herunter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 07:00 Uhr