Pendler protestieren an deutsch-polnischer Grenze

Warschau: Entlang der deutsch-polnischen Grenze haben am Abend Hunderte Pendler gegen die Grenzschließung demonstriert. Sie protestierten gegen die Auflage, wonach sie nach ihrer Einreise 14 Tage in Quarantäne müssen. Nach MDR-Informationen versammelten sich allein in der Grenzstadt Zgorzelec mehr als 1.000 Menschen. Die Veranstalter kritisierten, deutsche Krankenhäuser in der Grenzregion beschäftigten eine große Zahl von Ärzten und Krankenschwestern, die nicht zur Arbeit pendeln könnten. Gleiches gelte für Apotheker und Lehrer. Proteste fanden auch in anderen Grenzstädten statt. Insgesamt pendeln laut Eurostat 125.000 Menschen aus Polen zum Arbeiten nach Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 06:00 Uhr