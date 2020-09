Pelosi attackiert Trump für seinen Steuerbetrug

Söder kritisiert Vorauswahl für Atommüll-Endlager

München: Die bayerische Staatsregierung sieht das Verfahren für die Suche nach einem Endlager für Atommüll kritisch. Der Freistaat setze aber nicht auf eine Totalblockade, sagte Ministerpräsident Söder am Mittag. Allerdings werde man das Verfahren - so wörtlich - sehr konstruktiv und kritisch begleiten. Unverständnis äußerte Söder für die Entscheidung der zuständigen Bundesbehörde, Gorleben in Niedersachsen aus der Liste der in Frage kommenden Standorte zu streichen. Der CSU-Chef beklagte zudem, dass fast zwei Drittel der Fläche Bayerns in der Liste als geeignet auftauchen, darunter ganz Franken, die Oberpfalz und Niederbayern, sowie große Teile Schwabens und Oberbayerns. Söder wiederholte die Position der CSU, wonach Bayern als Standort für ein atomares Endlager nicht in Frage kommt. Eine Entscheidung fällt frühestens in zehn Jahren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.09.2020 13:15 Uhr