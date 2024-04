Pellegrini wird neuer Präsident der Slowakei

Bratislava: In der Slowakei hat der bisherige Parlamentspräsident Pellegrini die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der 48-Jährige bekam nach Auszählung fast aller Stimmen etwa 54 Prozent. Er lag damit klarer als erwartet vor dem früheren Außenminister Korcok, der gut 46 Prozent der Stimmen erhielt. Pellegrini sagte, er werde stets an der Seite des Landes stehen und verspreche, Präsident aller Slowaken zu sein. Er ist der sechste Präsident des Landes seit der Teilung der früheren Tschechoslowakei. Die von Pellegrini gegründete Partei "Stimme-Sozialdemokratie" ist Teil der Regierung. Sie unterstützt den prorussischen und antiamerikanischen Kurs von Regierungschef Fico und hatte beispielsweise die Waffenlieferungen in die benachbarte Ukraine gestoppt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 10:00 Uhr