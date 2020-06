Peking verhängt erneut Reisebeschränkungen wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Angesichts neuer Corona-Infekionsfälle hat China hat weitere Beschränkungen eingeführt. Anwohner aus Gegenden von Peking, die als sogenannte Risikogebiete gelten, dürfen die Stadt derzeit nicht verlassen, Bus-Routen und Taxidienste wurden ausgesetzt. Bereits gestern wurden Schulen und Sportplätze in Peking geschlossen. Unterdessen meldeten die Behörden 27 neue Corona-Infektionen in der Hauptstadt. Seit Donnerstag ist die Zahl damit auf 106 angestiegen. Zuvor hatte es in China fast zwei Monate lang keine neuen Fälle gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 09:00 Uhr