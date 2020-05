Peking öffnet Touristenattraktionen für Besucher

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Mehr als drei Monate nach der Schließung wegen des Coronavirus sind in China der Kaiserpalast, auch bekannt als Verbotene Stadt, sowie die Große Mauer seit heute wieder für Besucher geöffnet. Auch Parks und Museen öffneten wieder. Die Besucher müssen sich an Auflagen halten. So müssen Eintrittskarten online bestellt werden, vor Ort gelten die bestehenden Abstands- und Mundschutzregelungen. Außerdem wurden die Besucherzahlen im Vorhinein begrenzt. Die Verbotene Stadt dürfen pro Tag nur 5.000 Besucher betreten - früher waren 80.000 Menschen erlaubt. An den Eingängen wird Fieber gemessen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 11:45 Uhr