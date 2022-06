Peking kündigt vorsichtige Lockerungen nach Corona-Lockdown an

Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt mit Regen und Gewitter bei 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag gebietsweise kräftiger Regen und heftige Gewitter; lokal besteht Gefahr von Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Maximal 22 bis 28 Grad. Auch in der Nacht zunächst noch Gewitter, später beruhigt sich das Wetter von Westen her. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Morgen wechselhaft bei 21 bis 26 Grad. Am Dienstag kühler, in Franken trocken, ansonsten bewölkt und regnerisch. Am Mittwoch wieder mehr Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2022 12:00 Uhr