Pegelstände in Schleswig-Holstein sinken nach Sturmflut

Schleswig: Eine schwere Sturmflut hat an der Ostseeküste vor allem in Schleswig-Holstein für große Schäden gesorgt. Der Katastrophenschutz rechnet mit einer Summe in dreistelliger Millionenhöhe. Das ganze Ausmaß werde aber wohl erst im Laufe des Tages sichtbar. In Flensburg hatte der Wasserstand in der Nacht bei einem Rekordpegelstand von 2,30 über Normal gelegen. Inzwischen sinkt er wieder. Jetzt laufen Pumpeneinsätze, Sicherungstätigkeiten und Aufräumarbeiten. Der Strom musste im Stadtgebiet für einige Zeit abgestellt werden. Mecklenburg-Vorpommern ist dagegen vergleichsweise glimpflich davongekommen. Allerdings wurden Straßen überflutet. Neben umgestürzten Bäumen gab es vereinzelte Verkehrsunfälle.

