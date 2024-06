Pegelstände an der Donau bleiben auf hohem Niveau

Passau: In Bayern fallen die Pegelstände. Von Neu-Ulm bis Ingolstadt gehen die Wasserstände der Donau kontinuierlich zurück. Im Landkreis Donau-Ries in Schwaben gibt es aber trotz sinkender Pegelstände derzeit noch keine Entwarnung. Der Druck auf Deiche und Dämme ist nach Einschätzung von Experten des Wasserwirtschaftsamtes nach wie vor enorm. Daher bleiben die Evakuierungsempfehlungen für einige Bereiche bestehen. Angespannt bleibt die Lage an der unteren Donau. Die Wasserstände zwischen Donauwörth und Passau liegen auch heute bei Meldestufe 4. Eine erneute Verschärfung der Lage ist nicht zu erwarten. Laut Deutschem Wetterdienst werden die für heute angesagten Gewitter keine all zu großen Regenmengen bringen. Am Freitag wird das Programm des BR in Hörfunk und Fernsehen ganz im Zeichen der Hochwasserkatastrophe stehen. Der BR wird Geld sammeln, um Hochwasseropfern zu helfen und Rettungsorganisationen und Feuerwehr zu unterstützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2024 12:45 Uhr