Pedelec-Fahrer stirbt in Türkheim nach Zusammenprall mit Auto

Türkheim: Im Landkreis Unterallgäu ist ein E-Bike-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am frühen Abend im Markt Türkheim. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 58 Jahre alte Mann in der Dämmerung ein abgestelltes Auto und prallte mit seinem Pedelec frontal dagegen. Er verletzte sich dabei schwer am Kopf. Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und dem hinzugerufenen Notarzt waren erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 03:00 Uhr