Pauschale Ausgangssperre in Baden-Württemberg gerichtlich gestoppt

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mannheim: In Baden-Württemberg wird die landesweite nächtliche Ausgangssperre am Donnerstag aufgehoben. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gab dem Eilantrag einer Frau aus Tübingen statt. Nach Ansicht der Richter ist die pauschale Ausgangssperre angesichts der verbesserten Pandemielage nicht mehr angemessen. Gezielte kommunale Einschränkungen seien in Kreisen mit hohem Infektionsgeschehen aber weiter möglich, so die Richter. Baden-Württemberg weist nach den heutigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts eine landesweite Inzidenz von 61 auf, Bayern liegt bei 77.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 14:00 Uhr