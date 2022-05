Paus will Kampagne gegen Missbrauch an Kindern starten

Baerbock kritisiert Ungarn für Haltung beim Öl-Embargo

Berlin: Außenministerin Baerbock hat Ungarn für seine Haltung beim Öl-Embargo kritisiert. Im ARD-Brennpunkt verwies die Grünen-Politikerin darauf, wie wichtig Geschlossenheit in Europa sei. Sie verstehe die Haltung Ungarns ganz und gar nicht. Deshalb sei es umso wichtiger, dass Deutschland und Polen deutlich gemacht hätten, dass sie auf Öl in Pipelines verzichten. Unterdessen hatte Bundeskanzler Scholz Verständnis für die EU-Länder geäußert, die sich gegen ein komplettes Importverbot von Rohöl aus Russland ausgesprochen haben. Die im Sanktionspaket enthaltene Ausnahme für Lieferungen über Pipelines sei wichtig, weil einige Staaten die Übergangsmaßnahmen nicht so schnell hinbekämen, sagte Scholz zum Abschluss des EU-Gipfels. Der ungarische Präsident Orban hatte gestern mit Blick auf die Versorgungslage in seinem Land ein hartes Ölembargo durch die EU verhindert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 23:00 Uhr