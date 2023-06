Paus will Frauen besser vor häuslicher Gewalt schützen

Berlin: Die Innenminister von Bund und Ländern wollen prüfen lassen, ob in Zügen und Bahnhöfen ein bundesweites Waffenverbot eingeführt werden kann. Wie es zum Abschluß der Konferenz in Berlin hieß, könnten in einem ersten Schritt die Beförderungsbedingungen der Bahn entsprechend geändert werden. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich für ein Waffenvebot in öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesprochen. Sie plädierte dafür, bei der Bahn mehr Sicherheitskräfte einzusetzen und die Videoüberwachung mit Kameras an Bahnhöfen auszubauen. - Die Innenminister vereinbarten ferner, härter gegen die Verbreitung von Kinderpornographie vorzugehen. Sie forderten die Speicherung von IP-Adressen von Computern, um Täter besser ermitteln und verfolgen zu können.

Berlin: Die CDU will nach den Worten ihres Parteichefs Merz nach der nächsten Bundestagswahl wieder an der Regierung beteiligt sein. Auf einem kleinen Parteitag in Berlin versprach Merz eine weitere Erneuerung der CDU und nannte als inhaltliche Schwerpunkte die Familienpolitik und den Kampf gegen die Kinderarmut. Der Parteivorsitzende kritisierte die Arbeit der Ampel-Koalition; einer Zusammenarbeit mit der AfD erteilte er eine Absage. Vor der Parteizentrale der CDU klebten sich Klima-Aktivisten auf die Fahrbahn. In der Mitte wurde eine Lücke gelassen, um wartenden Autos die Weiterfahrt zu ermöglichen.

München: Die CSU hat ihr Programm für die Landtagswahl im Herbst vorgestellt. Es trägt den Titel "In Bayern lebt es sich einfach besser" und enthält vor allem eine Bekräftigung, die bisherige Regierungsarbeit fortzusetzen. Von neuen Projekten ist kaum die Rede. Generalsekretär Huber begründete das damit, dass die CSU Kurs halte und viele Dinge schon angestoßen oder in der Umsetzung seien. Bekräftigt wird unter anderem das Vorhaben, bis 2028 alle Schülerinnen und Schüler im Freistaat mit Tablets oder Handys auszustatten, außerdem sollen 8.000 neue Stellen für Lehrkräfte geschaffen werden. Außerdem will die CSU ein 29-Euro-Ticket für Schüler, Studierende und Auszubildende schaffen. Am Montag soll der Vorstand das Programm beschließen.

Rom: Neun Tage nach seiner Operation hat Papst Franziskus das Krankenhaus wieder verlassen. Der 86-Jährige saß im Rollstuhl; Pflegepersonal und Patienten applaudierten ihm. Der Papst hatte sich in der Gemelli-Klinik in Rom einer Darmoperation unterziehen müssen. Wie der Vatikan mitteilte, will Franziskus in den kommenden Tagen alle vorgesehenen Audienzen wahrnehmen, darunter ist der Empfang von Brasiliens Präsident Lula. Nur die Generalaudienz am nächsten Mittwoch auf dem Petersplatz werde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, hieß es.

Kempten: Nach dem tödlichen Angriff in der Nähe von Schloss Neuschwanstein sind bei der Polizei weitere Hinweise eingegangen. Ein Sprecher sagte, man habe bislang 15 Einsendungen erhalten mit Fotos und Videos. Die Ermittler erhoffen sich davon weitere Erkenntnisse zum Tathergang. Die Staatsanwaltschaft schließt derzeit eine Auslieferung des verdächtigen 30-jährigen US-Touristen aus. Zur Begründung hieß es, Voraussetzung sei ein Ermittlungsverfahren in den USA und davon sei nichts bekannt. Der Mann soll am Mittwoch zwei junge Touristinnen einen Abhang herabgestoßen haben, eine Frau starb im Krankenhaus, ihre Freudin wurde leicht verletzt.

Ingolstadt: Im Prozess um ein unwirksames Mittel gegen Krebs hat das Landgericht eine Frau und einen Mann zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Eine 57-jährige Heilpraktikerin aus Schrobenhausen muss wegen Betrugs und weiterer Straftaten drei Jahre ins Gefängnis, sie hatte sich unter anderem als Professorin ausgegeben. Ein 68-jähriger Unternehmer muss sechs Jahre und neun Monate in Haft, weil er das Mittel vertrieben hatte. Bei beiden Verurteilten sollen außerdem fünfstellige Geldbeträge eingezogen werden. Nach Auffassung des Gerichts wurde Patienten vorgegaukelt, mit dem Präparat könne binnen kürzester Zeit ihre Krebserkrankung geheilt werden. Beide Verurteilte kündigten an, in Revision zu gehen.

Chur: Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist nach seinem Sturz bei der Tour de Suisse gestorben. Wie sein Team Bahrain Victorious mitteilte, erlag der 26-Jährige seinen schweren Verletzungen. Man sei durch den Verlust am Boden zerstört, hieß es. Mäder war auf der fünften Etappe der Schweiz-Rundfahrt bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Der Radprofi war danach nicht ansprechbar und musste wiederbelebt werden.

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: an den Alpen noch einzelne Schauer, in der Nachts meist klar, 13 bis 8 Grad