Paus will ärmere Familien und Rentner gezielt entlasten

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus will ärmere Familien zielgerichtet entlasten. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sprach sie sich für eine Erhöhung des Kinder- und des Wohngeldes aus. Außerdem sollten die Hartz IV-Regelsätze und der Kinderzuschlag aufgestockt werden. Wichtig sei, diejenigen zu unterstützen, die von der jetzigen Krise existenziell bedroht würden. Das seien vor allem einkommensschwache Familien sowie Rentnerinnen und Rentner, so Paus. Den Vorschlag von Finanzminister Lindner, die kalte Progression abzuschaffen, lehnte sie ab. Das entlaste nur Top-Verdiener und führe dazu, dass Kommunen und Ländern Geld für Kitas, Erzieher oder günstigen Nahverkehr fehle. - Von kalter Progression spricht man, wenn eine Gehaltserhöhung durch die Inflation aufgefressen wird, aber trotzdem zu einer höheren Besteuerung führt. Lindner will sie über eine Anpassung des Steuertarifs ausgleichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2022 09:45 Uhr