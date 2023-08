Paus verteidigt geplantes Gesetz zur Kindergrundsicherung

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus hat ihre Pläne zur Kindergrundsicherung präsentiert. Die Grünen-Politikerin sagte am Nachmittag in einer Stellungnahme, der Entwurf liege vor. Die Kindergrundsicherung bestehe aus einem Garantiebetrag für alle Kinder sowie aus einem Zusatzbetrag, der sich nach dem Einkommen der Familie richtet. Nach Angaben von Paus wird künftig eine zentrale Stelle von sich aus prüfen, ob Eltern Anspruch auf den Zusatzbetrag haben. Die Ministerin betonte, jedes fünfte Kind in Deutschland sei arm oder armutsgefährdet. Mit der Grundsicherung werde in die Zukunft des Landes investiert. Paus sieht sich durch eine heute veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt. Danach führt Kinderarmut langfristig zu hohen Folgekosten für Staat und Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 20:00 Uhr