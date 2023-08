Paus verteidigt geplantes Gesetz zur Kindergrundsicherung

Berlin: Familienministerin Paus hat ihre Pläne zur Kindergrundsicherung präsentiert. Die Grünen-Politikerin sagte heute Nachmittag in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz, der Entwurf liege nun fertig vor. Die Kindergrundsicherung bestehe aus einem Garantiebetrag für alle Kinder sowie aus einem Zusatzbetrag, der sich nach dem Einkommen der Familie richten soll. Welche Eltern Anspruch auf den Zusatzbetrag haben, soll von einer zentralen Stelle geprüft werden. Details nannte die Ministerin nicht. Nachfragen von Journalisten waren nicht gestattet. Laut Paus ist jedes fünfte Kind in Deutschland arm oder armutsgefährdet. Mit der Grundsicherung werde in die Zukunft des Landes investiert, betonte sie. Nach einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung führt Kinderarmut langfristig zu hohen Folgekosten für Staat und Gesellschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 18:15 Uhr