Paus stellt Studie zu Hass und Hetze im Netz vor

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus stellt derzeit eine Studie zu Hass und Hetze in Sozialen Medien vor. Darin warnt das "Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz" vor einer Bedrohung der Demokratie. Viele Menschen zögen sich angesichts von Beleidigungen, Mord- oder Vergewaltigungsandrohungen aus dem digitalen Raum zurück. Knapp die Hälfte der Befragten gaben an, bereits Hass im Internet gesehen zu haben. Am häufigsten würden aggressive oder abwertende Aussagen wahrgenommen, die sich gegen Politiker, Geflüchtete und Aktivisten richten. 15 Prozent waren der Studie zufolge bereits direkt betroffen. Familienministerin Paus hatte schon im Vorfeld klargestellt, dass eine Regulierung digitaler Kommunikation unabdingbar sei. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, Hass sei keine Meinung, der Verletzung von Persönlichkeitsrechten müsse Einhalt geboten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 10:00 Uhr