Paus stellt Einsamkeitsbarometer vor

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus stellt am Vormittag erstmals umfassende Daten zum Thema Einsamkeit in Deutschland vor. Laut einer Mitteilung des Ministeriums geht es um Zahlen und Entwicklungen in einem Zeitraum von 30 Jahren. Demnach wurde unter anderem das Einsamkeitsgefühl von Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Wohnorts in Ost- oder Westdeutschland untersucht. Die Analyse ist Teil der vom Kabinett im Dezember beschlossenen Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung. Mit verschiedenen Maßnahmen sollen Betroffene unterstützt und der Vereinsamung einzelner Bevölkerungsgruppen vorgebeugt werden.

