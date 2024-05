Berlin: Bundesfamilienministerin Paus hat am Vormittag eine Langzeitanalyse zum Einsamkeitserleben vorgestellt. Nach einem starken Anstieg während der Pandemie gehen die Einsamkeitsgefühle bei den Menschen zwar wieder zurück, liegen allerdings immer noch höher als vor Corona. Die Bundesregierung will deshalb mehr unternehmen, um Einsamkeitsgefühle und die negativen gesundheitlichen und sozialen Folgen zu bekämpfen. Das sogenannte „Einsamkeitsbarometer“ soll künftig regelmäßig Erkenntnisse liefern für die Maßnahmen, die die Regierung ergreifen will. Denn Einsamkeit schade der Gesellschaft und belaste den demokratischen Zusammenhalt, so Paus; einsame Menschen nähmen etwa seltener an Wahlen teil. Ziel sei es, die betroffenen Gruppen resilienter zu machen - etwa durch mehr Teilnahme an Sport und Kultur. Mitte Juni ist eine Aktionswoche geplant, sie soll von Kampagnen auf Social Media flankiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 12:00 Uhr