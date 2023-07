Paus soll für geplante Kindergrundsicherung deutlich weniger Geld erhalten

Meldungsarchiv - 03.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus soll für die geplante Kindergrundsicherung offenbar deutlich weniger Geld erhalten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will Bundesfinanzminister Lindner in der Finanz-Planung lediglich zwei statt der gewünschten zwölf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Eine Sprecherin des Familienministeriums wollte entsprechende Berichte nicht bestätigen und verwies auf laufende Verhandlungen. Die Kindergrundsicherung gilt als eines der wichtigsten Projekte der Grünen: Sie soll bestehende Leistungen zusammenfassen und ausbauen - neben dem Kindergeld auch das Bürgergeld, den Kinderzuschlag oder das Wohngeld. So sollen vor allem einkommensschwache Familien entlastet werden. Die Ampel-Koalition streitet seit Monaten über das Projekt. Grüne und SPD sind dafür- die FDP sieht dafür keinen Spielraum. Bundeskanzler Scholz geht nach eigenen Angaben von einer Einigung noch vor der Sommerpause aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 06:00 Uhr